القبض على متعاطٍ ومروج لمادة الهيروئين المخدر بدمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على متعاطٍ ومروج لمادة الهيروئين المخدر وصادر كميات من مادتي الهيروئين والحشيش والحبوب المخدرة بدلالته.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج مادة الهيروئين المخدر في محافظة ريف دمشق ومن خلال المتابعة الحثيثة تمكن الفرع من القبض عليه في منطقة مساكن برزة أثناء حيازته وترويجه كمية ثلاثمئة غرام من مادة الهيروئين المخدر.

ولفتت الوزارة إلى أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها وتعاطيها عن طريق الحرق على القصبة والاستنشاق وأنه يعمل لصالح تاجر مخدرات مقيم في بلدة زملكا يقوم بتزويده بكميات من مادة الهيروئين المخدر لترويجها مقابل المنفعة المادية وبدلالته تم تحري منزل المذكور وتبين أنه متوار عن الأنظار وبتفتيش منزله ضبط فيه كمية 100 غرام من مادة الهيروئين المخدر و100 حبة مخدرة نوع كبتاغون و150 غراماً من مادة الحشيش المخدر وميزان الكتروني عليه آثار مواد مخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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