جامعات أمريكية تسحب «شهادات فخرية» منحتها لترامب

ألغت عدة جامعات أمريكية الشهادات الفخرية، التي كانت قد منحتها للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ووفقاً لصحيفة «فوربس» فقد كانت البداية من كلية «ميدلبري» حيث سحبت شهادة فخرية كانت قد قدمتها للمحامي الشخصي لترامب رودي جولياني.

أما جامعة «ليهاي»، في بنسلفانيا فقد صوت مجلس الأمناء على إلغاء الدرجة الفخرية التي منحتها لترامب في عام 1988.

كما قرر مجلس أمناء جامعة «فاغنر»، وهي كلية خاصة تقع في جزيرة ستاتن في نيويورك، سحب الدرجة الفخرية التي منحتها الجامعة لترامب في عام 2004.

ويضغط خريجو جامعة بنسلفانيا، على الإدارة لإلغاء درجة البكالوريوس التي حصل عليها ترامب في عام 1968، من خلال التهديد بوقف تقديم التبرعات، على الرغم من أنه من الصعب جداً على الكلية إلغاء الشهادة.

يشار إلى قيام بنوك «بروفيشنال بنك»، و«دويتشه» و«ساينتشر»، بقطع علاقاتها مع ترامب ومنظمته وأغلقت حساباته ومراقبة سداده للديون التي كان قد أخذها في السابق، بسبب أحداث الكابيتول.

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