فرنانديز أفضل لاعب بالدوري الانكليزي في كانون الأول
فاز البرتغالي برونو فرنانديز لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب خلال كانون الأول الماضي بالدوري الإنكليزي متفوقاً على محمد صلاح نجم ليفربول.
وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي في بيان على موقعها الرسمي عن فوز فرنانديز بجائزة لاعب شهر كانون الأول بالدوري الإنكليزي الممتاز والتي تعد المرة الرابعة التي يتوج فيها اللاعب البرتغالي بالجائزة في عام واحد منذ انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنكليزي في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.
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