فرنانديز أفضل لاعب بالدوري الانكليزي في كانون الأول

نشر قبل 1 يوم

المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بشدة هذه الاتهامات الباطلة الصادرة عن نظام امريكي متخبط لا يتعامل الا بعقلية قطاع الطرق، فإنها تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه هذا الهذيان الامريكي،وتدعو سورية كافة الدول التي تتعرض لمختلف أنواع الضغوط والإجراءات الأمريكية الظالمةلتنسيق مواقفها لمواجهة هذا التهور الأمريكي الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم