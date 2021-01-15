رفعت يؤكد العلاقة الوثيقة بين الإرهاب وصانعيه ومموليه

أكد رئيس حزب الوفاق القومي الناصري في مصر محمد رفعت أن التنظيمات الإرهابية في سورية هي أدوات لخدمة المخطط الصهيوأمريكي في المنطقة، مشدداً على وجود ارتباط وثيق بين قوات الاحتلال الأمريكية والتركية والإسرائيلية وهذه التنظيمات.

وأشار رفعت في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية وتزامنها مع اعتداءات التنظيمات الإرهابية تؤكد العلاقة الوثيقة بين الإرهاب وصانعيه ومموليه من الولايات المتحدة والنظام التركي ومساعدة هذه التنظيمات في ارتكاب جرائمها كما أن تلك الاعتداءات تبرهن على أن أمريكا هي الداعم والحامي للمصالح الصهيونية.

وشدد رفعت على أن سورية ستنتصر وأن الإرهابيين المرتزقة المدعومين من الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية مصيرهم الزوال هم وصانعوهم.

وبين رفعت أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية المفروضة على سورية هي جزء من الحرب الكونية ضدها وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية لكنها لن تحقق أهدافها بفضل صمود الشعب السوري.

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