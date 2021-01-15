(متصيدلون) استساغوا تجارة الأدوية في درعا

درعا - وليد الزعبي

لا تزال ظاهرة فتح صيدليات ومستودعات أدوية من أشخاص غير مؤهلين منتشرة في بعض أرياف محافظة درعا، وهي خطرة للغاية لكون الكثير من المتطفلين على هذه المهنة لا يحملون شهادة الصيدلة التي تخولهم هذا العمل ومنهم حتى من لا تتعدى الشهادة التي يحملونها شهادة التعليم الأساسي، ولا يقتصر عملهم على صرف الوصفات هذا إذا استطاعوا قراءة محتواها على صعوبته في ظل الطريقة مدمجة الحروف التي يكتب بها الأطباء الوصفات وأحياناً الاكتفاء بحرفين إلى ثلاثة من اسم الدواء مع جرة قلم (شخطة طويلة)، إذ يقومون أيضاً بإعطاء الدواء للمرضى على هواهم من دون وصفات وكأنهم أطباء.. وهنا تكمن الخطورة على حياة المريض في حال صرف الدواء الخطأ، ولهذا تأتي المطالب الملحة بضرورة وضع حدّ لما يحدث بأسرع ما يمكن، علماً أن هذه الظاهرة تفشت مستغلة الظروف التي سادت خلال سنوات الحرب على سورية.

وبهذا الصدد أكد الدكتور وليد الداخول – رئيس فرع نقابة الصيادلة في درعا أن هناك عدداً من غير المؤهلين (المتصيدلين) يعملون في المهنة بغير وجه حق وتقوم النقابة بالتعاون مع مديرية الصحة من خلال لجنة مختصة بمتابعة هذه الحالة وغيرها من المخالفات القانونية الحاصلة في مختلف مجالات العمل الصيدلي، ونظمت خلال العام الفائت 15 ضبطاً بما يسمى (متصيدلين) وتم رفعها إلى وزارة الصحة من أجل معالجتها، كما نظمت 10 ضبوط بمخالفات أخرى مختلفة مثل تقاضي زيادة في أسعار الدواء أو عدم دوام الصيدلاني في الصيدلية أو لعدم وجود ترخيص وغير ذلك.

وبيّن الداخول أن أكثر من 95% من الأدوية متوافرة فيما يتم التأكيد على عدم صرف الأدوية النفسية إلا بموجب وصفات نظامية وبموجب سجل خاص، وعدم تداول الأدوية المهربة واعتماد تلك الأدوية المستوردة بشكل نظامي، لافتاً إلى أن عدد الصيادلة المنتسبين إلى النقابة يبلغ 1174 صيدلانياً، منهم 132 انتسبوا خلال العام الماضي.

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