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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 1 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 15 كانون الثاني 2021
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الخارجية الروسية تعلن انسحاب روسيا من اتفاقية السماء المفتوحة
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تنظيم 127 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص
الاحتلال يغلق مداخل قرية التوانة جنوب الخليل
موسكو تأمل بأن تفي واشنطن بوعودها وتغلق معتقل غوانتانامو
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان شمال رام الله
زاخاروفا: اتهام واشنطن لكوبا برعاية الإرهاب كذبة على مستوى الدولة
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تفتقر لقوانين ضد الإرهاب الداخلي
الادعاء العام الأمريكي: عدد من مقتحمي الكونغرس خططوا لأسر واغتيال مسؤولين بارزين
ارتفاع أسعار الذهب
انخفاض أسعار النفط
مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون أمريكا إلى إلغاء قرارها ضد حركة أنصار الله اليمنية