آخر تحديث: 2021-01-15 13:33:02
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الخارجية الروسية تعلن انسحاب روسيا من اتفاقية السماء المفتوحة
الأخبار

الخارجية الروسية تعلن انسحاب روسيا من اتفاقية السماء المفتوحة

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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