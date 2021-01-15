موسكو تأمل بأن تفي واشنطن بوعودها وتغلق معتقل غوانتانامو

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل بلادها بأن تفي الولايات المتحدة بوعودها وتغلق معتقل غوانتانامو.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في إيجاز صحفي اليوم: نعرب عن أملنا في أن تفي الإدارة الأمريكية الجديدة بالوعود التي قطعتها واشنطن في وقت سابق وتغلق على الفور معتقل غوانتانامو وتتيح لسجنائه الحصول على محاكمات عادلة ومستقلة ونزيهة.

وطالب خبراء في مجال حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإغلاق معتقل غوانتانامو سيئ السمعة في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقع مع بداية رئاسته مطلع عام 2009 قراراً بإغلاق المعتقل المذكور إلا أن إدارته وعلى مدى ثماني سنوات لم تف بهذا الأمر ليعود الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ويتخذ قراراً في كانون الثاني عام 2018 بالإبقاء على المعتقل مفتوحا وهو ما يدينه المدافعون عن حقوق الإنسان.

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