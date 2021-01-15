إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مظاهرة مناهضة للاستيطان شمال رام الله

أصيب شاب فلسطيني بجروح وآخرون بحالات اختناق، اليوم، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضيهم في حي القلع شرق القرية ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص وآخرين بحالات اختناق.

وتتعرض المغير لاعتداءات يومية من قوات الاحتلال ومستوطنيه بهدف الاستيلاء على أراضيها وتهجير أهلها.

طباعة