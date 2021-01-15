النحات مصطفى علي: فن على الطريق رسالة إلى العالم

حوار: ديما الخطيب

يجمع كل ما هو مُهمل ومُرمى وطي النسيان، وبمجرد رؤيته لها تنبت الأفكار في رأسه وتدور حول نفسها، مشكلة سلسلة من التكوينات التشكيلية المعقدة والمتفرّدة، يلمس الخردوات فتتحول إلى مشاهد فنية حقيقية، ينفخ في الشجر والحجر، فيبعث فيها روحاً خفيّة تنساب تدريجياً بعد اكتمالها لتلامس روح المتلقي، تدخل عبر أنفاسه، وتؤثر في رؤياه للعالم الخارجي حتى تكاد تصير جزءاً من نفسه الانسانية.

لا عجب إذاَ بأنه اختير من بين أكثر مئة شخصية عربية مبدعة ومؤثرة، إنه النحات والفنان التشكيلي مصطفى علي، المعروف بدعمه للفنانين الشباب، والذي قاد منذ عامين مشروع “فن على الطريق”، فحققت تجربة “الشعلان” نجاحاً كبيراً ولاقت صدى إيجابياً واسعاً، لكن التجربة الثانية في باب مصلى لم تلقَ ذات الصدى، بل إننا نستطيع القول إنها تعرضت لحملة مضادة اتهمتها بتشويه جدران دمشق القديمة برسومات لا تمت للفن بصلة! فكيف كان رد مؤسس شارع الفنانين في الحارة القديمة بدمشق (كوم الحجر) على هذه الاتهامات؟ وما هي آخر إبداعاته التشكيلية؟ وكيف يبني أعماله المتفرّدة؟ وما هي رسالته لجيل الفنانين الشباب!

مع النحّات مصطفى علي كان هذا الحوار:

فيما يتعلق بالضجة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول التجربة الثانية من مشروع “فن على الطريق”، وسبب نجاح التجربة الأولى في منطقة “الشعلان” والصدى الإيجابي الذي لاقته، بينما شُنت هجمة كبيرة وغير عادلة على التجربة الثانية في منطقة “التيامنة” في باب مصلى؛ يقول علي: “نحن رددنا بشكل رسمي ودحضنا الصور المرفقة بالحملة التي حدثت والتي كانت صوراً ممنتجة ومعظمها غير حقيقي.

ويضيف: “90% من عملنا كان على الأرض، عبر منحوتات ولوحات، و10% نشاط مؤقت على الحيطان بما لا يتجاوز السبعة أعمال، وهي قابلة للإزالة، وفعلاً قمنا بإزالة الأعمال غير الجيدة منها بعد انتهاء المشروع، وتركنا عملين يحملان قيمة فنية جيدة تناسب المكان”..

وعن التوجهات التي أعطيت للفنانين الشباب بخصوص مواضيع أعمالهم قبل إنجازها؛ يقول علي: “لم نفرض على المشاركين أيّ شيء، لكن أشرنا عليهم أن يستلهموا أعمالهم من أعمال الرسام الشعبي السوري “أبو صبحي التيناوي”، والذي عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، وكان لديه محل يبيع فيه أعماله اليدوية المستقاة من المنمنمات الإسلامية، والقصص الشعبية، والمشروع كان عبارة عن تحية لأعماله، ولكن لم يلتزم سوى البعض بالاستلهام من هذه الأعمال، ومنها ما قدمه الشاب طالب الهندسة “حازم كرد علي” الذي اختار الخط السنبلي ليعبر عن تشكيلاته المستوحاة من التراث الشعبي والمهن الفلكلورية والتراث اللامادي، وكان عمله جيداً وأبقينا عليه”…

وفي دفاعه عن الاتهامات التي وجهت لفريقه بتشويه منطقة تراثية؛ يقول علي: “الهجمة التي حدثت غير منطقية، لأن تركيزنا كان على أعمال اِشتُغلت بمعظمها على الأرض، ونشاط الجدران هو جزء من العمل، وهو كما قلنا قابل للإزالة، كما أن نشاطاتنا تجري خارج سور دمشق القديمة، وهي ليست شريحة أثرية، لكنها منطقة جميلة تضم كنيسة عريقة، وللأسف هناك قابلية لإزالة المنطقة بأكملها وتنظيمها، وهو أمر محزن إن حدث، المهم أن الالتباس الذي حدث هو أن من أطلق الحملة من الخارج قال إن حارة “التيامنة” في باب شرقي، بينما هي خارج السور، ونحن لم نشوه الجدران بأعمالنا كم تم الادعاء، بل أضفنا عليها قيمة فنية وجمالية فيما أبقينا من أعمال، وتمنينا لو أن من شاركوا في الحملة ضدنا؛ لو أنهم أتوا ورأوا أعمالنا على أرض الواقع، بدل الاعتماد على الصور الممنتجة والمعدّل عليها، والحارة التي تم تصويرها لم تكن ضمن نشاطنا أصلاً، ومن المعروف أن الشائعات تنتشر كالنار في الهشيم، ورغم تراجع من بدأ الحملة، إلا أنه يحزننا أن معظم الناس انساقوا خلف الشائعة ولم يظهروا أي اهتمام بالفكرة وإيجابياتها التي كانت كثيرة مقارنة ببعض الأخطاء البسيطة التي لا يمكن أن يتنزه عنها أحد، ومن هذه الإيجابيات هو التواصل المباشر مع الناس، ونشر الثقافة الفنية في الشارع، ونقل رسالة إلى كل العالم مفادها أن سورية لا تزال على قيد الإبداع والعطاء والفن والجمال”…

وفيما إن كان المشروع مستمراً يقول علي: “المشروع مستمر ولدينا في المخطط أكثر من مكان، ولكننا بحاجة إلى بعض الاستراحة، لأن العمل مجهد إضافةً إلى أن التخطيط والتحضير يحتاج وقتاً، ولدينا في الخطة القادمة ثلاثة ملتقيات، وهي تتم بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة دمشق” ثم يستدرك: “وبخصوص الحملة التي حدثت ضدنا أريد أن أشير إلى أنني كفنان تشكيلي أسست لحي كامل في دمشق القديمة صار معروفاً اسمه “شارع الفنانين” ونحن إذ نعمل؛ فإن هدفنا هو الرفع من قيمة الحارات فنياً وجمالياً، ولا يمكن أبداً أن يشوه مصطفى علي هذه الحارات الغالية على قلوب جميع السوريين، ولكن أعتقد أن الحملة كانت تستهدفني شخصياً لسبب أو لآخر، أما مشروع “فن على الطريق” فهو أقيم لخلق صلة مباشرة مع الناس، وهذا التواصل يخلق نوعاً من الحركة الجميلة والفائدة المتبادلة بين الفنان والمتلقي، هذا محلياً، أما خارجياً فهو رسالة للعالم بأننا لازلنا هنا في بلدنا نرسم ونبدع، والفن بالنسبة للسوريين هو ضرورة وليس حاجة كمالية”…

حارس دمشق

بعيداً عن “فن على الطريق” حدثنا عاشق “القشلة” عن مشاركته الأخيرة في معرض الخريف بعمل جديد: “هو عمل مشغول من أشياء معاد تدويرها كمحركات السيارات، ركبتُ منها حيواناً سميته “حارس دمشق” في إشارة رمزية إلى حارس روما الأسطوري وهو ذئب، كما أنجزتُ أيضاً عملاً آخر عملاقاً أطلقت عليه اسم “الحوت” وهو موجود هنا في معرض مصطفى علي، وهو يحتل قاعة كاملة، ومُرفق بتأثيرات بصرية وموسيقا تصويرية، وللعمل تأثير قابض للنفس الإنسانية، لأنه رمز للحطام الذي حدث في الحرب، وكيف ستكون العودة إلى الحياة، اشتغلت فيه على التصادم النفسي بين العمل والمشاهد”…

وفيما يتعلق بدعمه للفنانين المبتدئين الذين نتفاجأ كمتابعين بأنهم يخطون خطوتهم الأولى عبر معرضه يقول علي: “الإنسان بعد أن ينجح في مجاله ويحقق شيئاً كبيراً في تجربته الفنية، يصبح لديه رغبة قوية في الأخذ بأيدي المبتدئين ودعمهم تماماً كما دعمنا أساتذتنا في بداية طريقنا، لدينا شباب أكاديميون وموهوبون ولا يحتاجون سوى بعض الرعاية والدعم لينطلقوا في مسيرتهم ويحققوا طموحاتهم، وأنا أحب العمل مع الشباب الجديد والأخذ بيدهم إلى أول الطريق”…

وما إن كانت لديه شروط فنية وتقنية معينة لقبول إقامة مثل هذه المعارض للمبتدئين يجيب علي: “من المؤكد أن الموهبة تفرض نفسها، والأعمال ذات القيمة الفنية الناضجة والمتميزة والمتفردة هي التي تستحق الدعم”.

وعن تأثير الحرب على سورية و”الكورونا” على منتجه الفني كمّاً ومادياً يجيب علي: “الأزمة عالمية في العموم، لكنها جاءت علينا أشدّ وطأةً بسبب الدمار والبطالة والغلاء الذي فرضته الحرب على رقاب السوريين، ما أدى إلى تخفيف حركة الاقتناء، لكنها نشطت بشكل لا بأس فيه في الآونة الأخيرة، أما نحن كفنانين تشكيليين متفرغين لم نتعطل عن إنتاج الأعمال الفنية، فأنا – مثلاً – أعمل بشكل يومي ومستمر، من أفكار في رأسي إلى “سكيتشات”، إلى منحوتات قائمة على أرض الواقع، وقد أنتجت في سنوات الحرب على سورية أعمالاً كثيرة ولازلت أنتج”…

وفيما يتعلق ببناء العمل وما إن كان ينتهي تماماً مثلما رسمه على الورق أم أنه يأخذ مساراً بعيداً يقول علي: “هنالك أعمال تكون تلقائية لا تقوم حتى على “سكيتش” الذي يعتبر عملاً بحد ذاته، والعمل أحياناً يفرض تكويناً خاصاً به أثناء بنائه، ولكن بالمجمل هو ما يدور في داخل الفنان من صراع، وما يواجهه من محيط، وهذه الحركة بين الخارج والداخل هي التي تحدد وجهة بناء العمل”…

وتوجه علي إلى كل شاب وفتاة موهوبة يرغبون بالخطو في طريق الفن التشكيلي بالقول: “الفن هو هدف سامٍ، والإنسان الذي يرغب بدراسة الفن التشكيلي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، فهذا الفن سيأخذ جزءاً كبيراً من حياته حتى يصل إلى بصمته المتفرّدة، وإذا لم يكن الفنان الشاب يمتلك هذا الأسلوب المميز والبصمة الخاصة فلن يكون له أي تأثير في الحركة الفنية”.

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