زاخاروفا: اتهام واشنطن لكوبا برعاية الإرهاب كذبة على مستوى الدولة

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهام الولايات المتحدة لكوبا برعاية الإرهاب بأنها “كذبة على مستوى الدولة”.

واعتبرت زاخاروفا خلال ايجاز صحفي وفق ما نقلت وكالة نوفوستي القرار الأمريكي “خطوة غير بناءة” تظهر عجز واشنطن عن اتباع سياسة خارجية مطردة تقوم على الحقائق الموضوعية.

ولفتت زاخاروفا إلى أن واشنطن اعتمدت مبدأ التزييف والكذب من خلال اتهامها السلطات الكوبية برعاية الإرهابيين الذين تزعم الولايات المتحدة محاربتهم بشكل جماعي مشيرة إلى أن هذه الأكاذيب تم منحها “صفة حكومية” نالت “الصفة الرسمية” كونها باتت السياسة التي تنتهجها واشنطن رسمياً.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلنت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو الاثنين الماضي “إعادة إدراج كوبا على القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب” بعدما قامت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما برفعها من هذه القائمة.

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