مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون أمريكا إلى إلغاء قرارها ضد حركة أنصار الله اليمنية

دعا مسؤولون في الأمم المتحدة خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي اليوم الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها تصنيف حركة “أنصار الله” اليمنية “منظمة إرهابية” محذرين من أنه سيعرقل جهود السلام في اليمن.

ونقلت رويترز عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث قوله “نخشى من أنه سيكون هناك تأثير سلبي لا يمكن تجنبه على جهود الجمع بين الأطراف في اليمن” مضيفاً أن “القرار الأمريكي سيساهم في زيادة احتمالات وقوع مجاعة في اليمن ويجب أن يلغى بناء على أسس إنسانية في أقرب فرصة ممكنة”.

من جهته وصف ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي القرار الأمريكي بأنه “كارثة” فيما حذر مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة من أن هذه الخطوة ستجر اليمن إلى مجاعة على نطاق واسع.

بدوره قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إن الأخير “يدعم دعوة مسؤوليه لواشنطن بالعدول عن قرارها”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأحد الماضي أن بلاده تعتزم تصنيف حركة أنصار الله اليمنية فيما تسميه واشنطن “القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية”.

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