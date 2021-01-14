وصول أول طائرة إلى مطار حلب الدولي قادمة من مطار بيروت بعد استئناف العمل في المطار

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 1 جمادى الثانية 1442 الموافق لـ 14 كانون الثاني 2021
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مسؤولون بالأمم المتحدة يدعون أمريكا إلى إلغاء قرارها ضد حركة أنصار الله اليمنية
مدعية نيويورك ترفع شكوى ضد الشرطة لقمعها المتظاهرين المعادين للعنصرية
الصليب الأحمر يعرب عن قلقه من القرار الأمريكي ضد حركة "أنصار الله" اليمنية
إصابة امرأة برصاص ميليشيا "قسد" في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة
موسكو تندد بالقيود الأمريكية المفروضة على حرية التعبير بمواقع التواصل الاجتماعي
الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان: التمسك بالمقاومة لمواجهة العدوان الإسرائيلي
روسيا تدعو واشنطن للتراجع عن قرارها ضد حركة "أنصار الله" اليمنية
سلطات النظام التركي تعتقل زوجين بتهمة صلتهما بغولن
قائد القوات الجوية الإيرانية: لن نسمح لأحد بالاعتداء علينا
العدوان السعودي يواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة