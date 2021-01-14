آخر تحديث: 2021-01-15 01:16:46
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وصول أول طائرة إلى مطار حلب الدولي قادمة من مطار بيروت بعد استئناف العمل في المطار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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