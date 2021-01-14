مصرع 4 أشخاص وخسائر تتجاوز 1.4 مليار يورو جراء عاصفة فيلومينا في إسبانيا

أدت العاصفة الثلجية “فيلومينا” التي ضربت العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الأسبوع إلى مصرع أربعة أشخاص وألحقت أضراراً جسيمة تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار يورو.

ونقلت رويترز عن رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس ألاميدا قوله اليوم إن العاصفة أحدثت أضراراً تقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار يورو على الأقل مضيفاً: “وقعت كارثة في مدريد أثرت بشدة على الحياة الطبيعية والخدمات العامة في المدينة وتسببت في أضرار بالغة للممتلكات الشخصية والنشاط الاقتصادي”.

وحث ألاميدا الحكومة المركزية على إعلان مدريد منطقة كوارث وهو ما يعنى تخصيص إعانات طارئة لها.

وأشارت السلطات إلى إن رجلاً وزوجته غرقاً إثر فيضان مياه نهر قرب “ملقا” في جنوب إسبانيا وإن مشردين اثنين تجمداً حتى الموت أحدهما في مدريد والآخر في مدينة قلعة أيوب في شرق البلاد.

وتسببت العاصفة في سقوط أكبر كمية ثلوج على وسط إسبانيا منذ عقود مخلفة حالة من الفوضى مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وأدت إلى إغلاق الشركات وتضرر المباني وتعطل الخدمات.

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