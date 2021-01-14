مدعية نيويورك ترفع شكوى ضد الشرطة لقمعها المتظاهرين المعادين للعنصرية

قدمت المدعية الديمقراطية لولاية نيويورك اليوم شكوى ضد شرطة مدينة نيويورك لقمعها المتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد العنصرية بعد مقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد.

ونقلت فرانس برس عن المدعية ليتيسيا جيمس قولها في بيان بعد التحقيق في أكثر من 1300 شكوى تلقاها مكتبها “ما من شك في أن شرطة نيويورك استخدمت بشكل متكرر القوة المفرطة والوحشية غير القانونية”.

وقالت إنه “في الفترة من أيار إلى كانون الأول 2020 قام شرطيو نيويورك وعلى نحو صارخ باعتقالات غير مبررة استخدموا فيها الهراوات ورذاذ الفلفل وتقنيات التطويق في مواجهة متظاهرين مسالمين إلى حد كبير” واستشهدت بـ 155 حالة استخدم فيها شرطيون “القوة المفرطة وغير المعقولة”.

ودعت المدعية إلى “إصلاحات بنيوية وإلى تعيين مراقب خارجي للتحقق من إدارة التظاهرات في المستقبل”.

وشهدت العديد من المدن الأمريكية العام الماضي مظاهرات حاشدة احتجاجاً على عنف وعنصرية الشرطة الأمريكية وردد العديد من المتظاهرين شعار “أوقفوا تمويل الشرطة” إثر مقتل فلويد خنقاً على يد شرطي أبيض.

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