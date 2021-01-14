مصادرأمريكية: ترامب محبط ومعزول في البيت الأبيض

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معزول ومحبط في آخر أيام فترته الرئاسية ويشعر بالغضب من مساعديه الذين اتهمهم “بالتخلي عنه” في عملية التصويت الثانية ضده في مجلس النواب والتي جعلته أول رئيس أمريكي يحاكم مرتين.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بأنه مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قوله: إن ترامب بدا وبشكل متزايد معزولاً متجهماً وانتقامياً ولم يتبق لديه سوى ستة أيام في الحكم حيث بدأت المكاتب في البيت الأبيض تفرغ ويتقلص عدد المقربين له.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب غاضب لأن حلفاءه لم يشنوا حملة قوية للدفاع عنه ضد الاتهامات التي وجهت إليه بأنه حرض الغوغاء على اقتحام مقر الكونغرس إضافة إلى غضبه على نائبه مايك بنس الذي فشل حسب رأيه في “قلب نتيجة الانتخابات لصالحه”.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق الليلة الماضية بأغلبية أعضائه على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنعه من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه المساءلة مرتين حيث لم يسبق أن عزل رئيس أمريكي من منصبه من خلال المساءلة ويتوقع أن تبدأ محاكمته في المجلس بعد انتهاء ولايته في الـ 20 من الشهر الجاري وتنصيب بايدن ليكون بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

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