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الصحة: 100 إصابة جديدة بكورونا و70 حالة شفاء و10 وفيات

التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 70 حالة ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12760 شفيت منها 6329 حالة وتوفيت 809 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الخميس ١٤ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

٢٧ في دمشق
٢٢ في حمص
٢٠ في حلب
٧ في حماة
٧ في اللاذقية
٦ في القنيطرة
٦ في السويداء
٥ في ريف دمشق

الشفاء :

١٤ في دمشق
١١ في حمص
١٠ في اللاذقية
٩ في حلب
٧ في طرطوس
٧ في ريف دمشق
٤ في السويداء
٣ في درعا
٣ في حماة
٢ في القنيطرة

الوفاة :

٤ في حلب
٢ في حمص
٢ في اللاذقية
٢ في طرطوس

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التصنيفات: آخر الأخبار,الصحة,منوعات

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