الصليب الأحمر يعرب عن قلقه من القرار الأمريكي ضد حركة “أنصار الله” اليمنية
أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها من تداعيات قرار الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية” على توصيل المساعدات الحيوية للمدنيين اليمنيين الذين يعانون الجوع والمرض.
ونقلت رويترز عن مدير العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك شتيلهارت قوله اليوم: إن اللجنة تحث الدول التي تفرض مثل هذه الإجراءات على النظر في الإستثناءات الإنسانية للتخفيف من أي تأثير سلبي على السكان وعلى المساعدات، وأضاف شتيلهارت: إن الصليب الأحمر يشعر بقلق متزايد إزاء الوضع الإنساني في اليمن حيث يجري ثاني أكبر عملياته على مستوى العالم إذ يعاني المدنيون من الأمراض شديدة العدوى والجوع وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبين أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقة على وجه الخصوص من الأثر السلبي المحتمل للتصنيف على العمل الإنساني ما قد يؤدي إلى عرقلته أو تأخيره ، مضيفاً أن المخاطر التشغيلية المتزايدة واحتمال أن يحاول القطاع المصرفي والقطاع الخاص تجنب المخاطر بسبب التصنيف قد يقيد العمل الإنساني في اليمن في نهاية المطاف.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأحد الماضي أن بلاده تعتزم تصنيف حركة أنصار الله اليمنية فيما تسميه واشنطن القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية.
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