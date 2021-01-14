إصابة امرأة برصاص ميليشيا “قسد” في مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة
أصيبت امرأة بجروح جراء إطلاق النار عليها من قبل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي في مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة.
وذكرت مصادر في المخيم لمراسل سانا أن عناصر من ميليشيا “قسد” أطلقوا النار على امرأة في القسم الخامس ضمن مخيم الهول ما أدى إلى إصابتها بجروح بحجة محاولتها الفرار من المخيم الذي تسيطر عليها الميليشيا.
ويعاني مخيم الهول أوضاعاً سيئة جراء حالة الفوضى الأمنية وانتشار جرائم القتل وانتشار الأسلحة ولاسيما كاتمة الصوت، وشهد المخيم خلال الفترة القليلة الماضية مقتل عدد من القاطنين فيه إضافة إلى مقتل عدد من مسلحي الميليشيا المنتشرين فيه.
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