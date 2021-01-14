آخر تحديث: 2021-01-14 23:56:35
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صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية: ترامب محبط ومعزول في آخر أيام فترته الرئاسية ويشعر بالغضب من مساعديه الذين اتهمهم “بالتخلي عنه”
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ترامب يتعرض للمساءلة مرتين خلال رئاسته من مجلس النواب الأميركي

التصنيفات: لقطة اليوم

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التصنيفات: لقطة اليوم

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