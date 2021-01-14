أكثر من 17 ألف إصابة و522 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 522 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الوباء إلى 80848.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن الوزارة قولها: إن الإصابات اليومية بالفيروس بلغت 17246 إصابة ما يرفع عدد الإصابات إلى مليونين و336 ألفاً و279 حالة إصابة.
وتماثل 20115 شخصاً للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره بداية العام الماضي إلى مليون و649 ألفاً و51.
كما تراجعت الحالات الإيجابية المؤكدة للفيروس بين أمس واليوم بمقدار 3394 ليبلغ إجمالي الإصابات النشطة 561380.
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