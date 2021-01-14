روسيا تدعو واشنطن للتراجع عن قرارها ضد حركة “أنصار الله” اليمنية

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم إن هذا القرار قد تكون له تداعيات هدامة بالنسبة لعملية السلام في اليمن معتبراً أن ذلك لا يهدد بتعقيد الوضع الإنساني في اليمن فحسب بل وإحباط الجهود الأممية الرامية إلى إطلاق المفاوضات بين أطراف النزاع.

وأضاف المندوب الروسي نظراً لعدم دخول هذا القرار في حيز التنفيذ بعد ندعو الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فيه وتابع إذا ارتكبنا أخطاء لا تغفر الآن سيهدد ذلك التسوية لاحقاً وستفشل الجهود المبذولة منذ سنوات في هذا الإتجاه.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذا القرار محذرة من أنه سيؤثر سلباً في الوضع الإنساني في اليمن وعملية التسوية.

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