41 وفاة و5196 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم تسجيل 5196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ الـ 21 من شباط الماضي إلى 237132 حالة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأنه تم تسجيل 41 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1781.

ودخل لبنان اليوم أول أيام الإقفال العام الصارم مع تنفيذ حظر تجول يستمر 11 يوماً في ظل تفاقم تفشى فيروس كورونا في البلاد خلال الأسبوع الفائت.

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