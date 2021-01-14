إسبانيا: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة تنتهك القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أن وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وخطراً على إمكانية حل الصراع.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن مخططاتها المعلنة بشأن بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المخططات المعلنة تلحق الأذى بخلق الفرص الضرورية واللازمة بين الأطراف من أجل أن تتمكن من استئناف مفاوضات التسوية.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت قبل يومين مخططاً استيطانياً لإقامة 800 وحدة استيطانية جديدة لتوسعة عدة مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة ورام الله ونابلس وقلقيلية وجنين وبيت لحم متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

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