العدوان السعودي يواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله إن قوى العدوان ارتكبت 161 خرقاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينها 5 غارات للطيران التجسسي على الجبلية والتحيتا إضافة إلى تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس والجاح والفازة والتحيتا و13 خرقاً بقصف مدفعي و129 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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