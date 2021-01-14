اتحاد كرة القدم يعلن خسارة جبلة أمام الحرجلة لاعتداء مشجع على الحكم

أعلن اتحاد كرة القدم اليوم خسارة فريق جبلة أمام الحرجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ووفق لجنة الانضباط فإنه سيتم نقل مباراتين رسميتين لجبلة خارج أرضه مع غرامة مالية قدرها مليون ليرة حسب المادة (25-2-7) من لائحة العقوبات والإجراءات التأديبية.

وكان الحكم محمد العبد الله اوقف المباراة التي جمعت جبلة مع مستضيفه الحرجلة والتي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق قبل نهايتها بـ 18 دقيقة في اختتام الجولة العاشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بسبب دخول مشجع عند الدقيقة الـ 72 أرض الملعب والاعتداء عليه علماً أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي حيث سجل ياسين سامية للحرجلة عند الدقيقة الـ 57 وعادل لجبلة مصطفى الشيخ يوسف عند الدقيقة الـ 72.

وبهذه النتيجة يبقى الكرامة بالصدارة برصيد 27 نقطة يليه تشرين برصيد 26 نقطة ثم الجيش 24 نقطة وحطين 23 نقطة والوحدة 20 نقطة والطليعة 17 نقطة وجبلة 16 نقطة فالوثبة 13 نقطة ثم الاتحاد 12 نقطة والحرجلة 11 نقطة والشرطة 8 نقاط والحرية 5 نقاط والفتوة والساحل بثلاث نقاط لكل منهما.

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