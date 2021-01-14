التعليم العالي تدعو الطلاب المرشحين لمنح ومقاعد الدراسات العليا المصرية لاستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة الدراسية
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الطلاب المرشحين الاحتياط للمنح والمقاعد الدراسية المقدمة من مصر لمرحلة الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه لاستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة الدراسية الفيزا خلال الفترة ما بين 17 و19 الشهر الجاري.
وبينت الوزارة في إعلانها ضرورة حضور الطلاب المرشحين لمديرية العلاقات الثقافية بالإدارة المركزية للحصول على الكتاب اللازم خلال اليومين المذكورين ومراجعة السفارة المصرية بدمشق وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً مصطحبين معهم الأوراق المطلوبة.
ووفق الإعلان يتعين على كل الطلاب الذين وردتهم الفيزا بموجب هذا التنويه موافاة الوزارة بصورة عن تأشيرة الدخول في موعد أقصاه 25-1-2021 وبصورة عن تذكرة الطيران في موعد أقصاه 18-2-2021.
وكانت الوزارة أعلنت في الأول من تموز الماضي عن 45 منحة و15 مقعداً دراسياً لمرحلة الدراسات العليا في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات المصرية للعام الدراسي 2020-2021.
وتأتي هذه المنح والمقاعد الدراسية استناداً إلى البرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي الموقع مع جمهورية مصر العربية.
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