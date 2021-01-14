طلبات الإعانة الأمريكية ترتفع أكثر من المتوقع

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما يؤكد سوء الأوضاع في سوق العمل في ظل تفاقم كورونا الذي يعرقل العمل في المطاعم والشركات.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم: إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 965 ألفاً للأسبوع المنتهي في التاسع من كانون الثاني، مقارنة مع 784 ألفاً في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 795 ألفاً، ومن المرجح أن يكون الارتفاع بسبب إعادة تقديم طلبات إعانة بعد تجديد الحكومة إعانة بطالة إضافية بقيمة 300 دولار حتى 14 آذار في إطار حزمة إنقاذ إضافية بنحو 900 مليار دولار تمت الموافقة عليها نهاية كانون الأول.

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