“جمارك حلب” تحصّل 4.4 مليارات ليرة من المهربين خلال العام الفائت

حلب - رحاب الإبراهيم

أكد مدير جمارك حلب ياسين جواد أن دوريات الجمارك مستمرة في عملها في مكافحة التهريب وذلك بتسيير ونشر دوريات في الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مدينة حلب وريفها لضبط عمليات التهريب.

وأضاف في تصريح لـ”تشرين” إلى أن دوريات الجمارك تقوم بتحرٍ عن المستودعات التجارية التي ترد إخباريات على أنها مواد مهربة بعد أن يتم تنظيم أوامر تحرٍ خطية وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة ويتم اصطحاب خبير من غرفة الصناعة أو التجارة حسب المادة المراد التحري عنها.

ولفت مدير جمارك حلب إلى تنظيم 1291 قضية جمركية منذ بداية العام الفائت وحتى نهايته، حيث بلغ مجموع الرسوم والغرامات المحصلة 4.4 مليارات ليرة تقريباً في حين بلغ مجموع الرسوم والغرامات غير المحصلة المنظورة أمام القضاء قرابة 15 مليار ليرة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات العامة وطلب المؤازرة منها وفق الحاجة، كما يتم التواصل مع الجهات المعنية في ضبط المواد المجهولة المصدر لتسليمها إلى مديرية الجمارك ليصار إلى تنظيم قضايا جمركية بها.

وعند سؤاله حول تجهيز مبنى الجمارك في منطقة المسلمية أكد جواد أنه سيتم بناء مبنى خاص لمديرية الجمارك والأمانة المركزية في منطقة عرادة بالزربة بمساحة 400 دونم عن طريق مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحلب، كما يتم حالياً إعداد كشوف تقديرية لهذا المبنى، أما بالنسبة للأمانة الجمركية “أمانة المنطقة الحرة” التي كانت في منطقة المسلمية سيتم ترميم البناء من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

طباعة