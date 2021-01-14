مطالب عمال الطباعة والإعلام بديرالزور

ديرالزور - مالك الجاسم

تركزت مداخلات المؤتمر السنوي لنقابة عمال الطباعة والإعلام والتربية والتعليم في ديرالزور على تثبيت العمال في جريدة الفرات، والعمل على تخصيص الصحف المركزية بمكاتب وآليات لمتابعة العمل، ومنح تعويض وجبة غذاء للعاملين في الطباعة، ورفع قيمة اللباس بما يتناسب مع الوضع الحالي، ومعالجة مشكلة نقص العمال في فرع مؤسسة الكتب المدرسية وكذلك معالجة نقص الآليات وتأمين مقر دائم لهم، ومعالجة نقص العمال في المركز الإذاعي والتلفزيوني بديرالزور ومحطة الإرسال، والمطالبة بتعويض لعمال الحراسة في جامعة الفرات، ومعالجة وضع العاملين المنقطعين عن العمل خلال الفترة ، ورفع نسبة الطبابة بما يخص عمال الآثار والمتاحف، وتشميل عمال التنقيب عن الآثار ضمن المهن الشاقة والخطيرة، والتعديل الوظيفي لعمال الآثار والمتاحف، وضرورة تحديد التقاعد المبكر للمرأة، وزيادة عدد العاملين في مديرية الآثار والمتاحف، ومنح المستخدمين في مديرية التربية طبيعة عمل، ورفع قيمة اللباس لعمال التربية، وزيادة عدد العمال في فرع الاتحاد الرياضي بديرالزور.

وأشار محمد النجرس رئيس اتحاد عمال محافظة ديرالزور أن ما تم طرحه سوف يلقى الاهتمام والمتابعة مؤكداً على دور اللجان النقابية ومكتب النقابة في متابعة طروحات العمال لإيجاد حلول لها لنبني جسر ثقة بين العامل والقيادات النقابية .

من جانبه أكد بسام الأسعد رئيس مكتب نقابة عمال الطباعة والإعلام والتربية والتعليم أهمية هذه المؤتمرات التي من خلالها يتم الوقوف عند السلبيات ليتم تلافيها وتعزيز الإيجابيات في مرحلة العمل المقبلة وكل ما تم طرحه سيكون موضع متابعة واهتمام .

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