لافروف: التدخل في شؤون الدول وسيادتها أمر غير مقبول

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على عدم التدخل الخارجي في شؤون دول المنطقة وسيادتها مشيراً إلى أن التدخل الأمريكي في سورية والعراق وليبيا أدى إلى الدمار في تلك الدول.

وشدد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام السعودي فيصل بن فرحان في موسكو اليوم على أن التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة وفرض نماذج إيديولوجية عليها من الخارج أمر غير مقبول ولا يجب على أي جهة ممارسة مثل هذا السلوك مشيرا إلى أن تصرفات الولايات المتحدة أدت إلى عواقب وخيمة في دول المنطقة وشعوبها.

وأوضح لافروف أنه لا بديل عن الحل السياسي لجميع الأزمات في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما في سورية.

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