تسليم شهادة ايزو لـ(صحة الريف) ومشفيي القطيفة وقطنا
ريف دمشق - عماد نصيرات
تسلمت مديرية صحة ريف دمشق ومشفيا قطنا والقطيفة الوطنيان اليوم شهادة الايزو 9001:2015 المتعلقة بتطوير العمل الطبي وتقديم الخدمات بأفضل جودة، وتم منح مكتب مديرية صحة ريف دمشق شهادة الايزو لجودة الخدمات الإدارية المقدمة، كذلك منح مشفى قطنا الوطني الشهادة لتطبيقه نظام الجودة في أقسام العناية العامة والداخلية والعيادات الخارجية والأطفال والحواضن والنسائية، كما تم منح مشفى القطيفة الوطني الشهادة لتطبيقه نظام الجودة في أقسام العيادات الخارجية والعناية العامة وغسيل الكلية والمخابر والأشعة والشعبة الجراحية والحواضن والصيدلية .
حفل تسليم الشهادات تم بحضور وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش ومحافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران وكوادر وزارة الصحة الذين أكدوا خلاله بأن هذا إنجاز كبير للوزارة والمحافظة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من حصارات جائرة تفرضها الدول المعادية وسط تفشي فيروس كورونا في العالم.
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