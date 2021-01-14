الإقبال على الوجبات الخفيفة يزداد بسبب «كورونا»!

دينا عبد

مع كل التوتر الذي عايشناه والتغييرات التي كان علينا التأقلم معها كالعمل وتدريس الأطفال في المنزل بسبب كورونا، ليس مستغرباً أن نكون من الزوار الدائمين لثلاجة المنزل، فالكثير من الناس يلجؤون إلى تناول الطعام عند الإحساس بالضيق، وهناك دراسة أظهرت أن الإقبال على الوجبات الخفيفة زاد بنسبة كبيرة منذ بدء جائحة كورونا، لكن.. إضافة لما ذكرناه، فإن المرء يمكن أن يشعر بالجوع المتكرر لأسباب مختلفة قد لا تكون لها علاقة بما عايشناه العام الماضي.

(السيدة نجاة) لجأت مؤخراً إلى التوازن في الغذاء، وخاصة بعد جائحة كورونا، حيث وضعت برنامجاً غذائياً صحياً خالياً من الدهون، وابتعدت عن الوجبات السريعة، وعن ذلك تقول: الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي غير متوازن أكثر عرضة للعدوى بالأمراض بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في وجباتهم، فهناك من الناس يعتمدون على أنظمة غذائية توصف بأنها فقيرة بالخضار والفواكه ومنتجات الألبان لأسباب مختلفة طبعاً، لكن هذا الأمر يعني أنهم لا يحصلون على التغذية الكافية في وجباتهم التي تتطلبها أجسادهم.

اختصاصية التغذية د. نور الصبان بينت في ردها على سؤال حول «توجّه الناس إلى الوجبات الخفيفة في ظل جائحة كورونا» فقالت: السبب الرئيس أنه أصبح لدينا «سوشال ميديا»، والعديد من الأشخاص الذين ينصحون بالوجبات أو الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين والزنك كالخضار والفواكه، وتعد غنية جداً بالفيتامين والمعادن أكثر من اللحوم، أما بالنسبة «للفاست فود»، أو ما يسمى الوجبات السريعة، فبإمكاننا تناولها مرة في الأسبوع، ولكن لا ننكر أنها غنية بالدهون والمواد المصنعة وفيها نسبة صوديوم عالية جداً.

وبشكل عام ستطرأ تغيرات على الجسم في حال أكثرنا منها، مثل البدانة وزيادة الوزن والدهون، وبالوقت نفسه نكون قد ألحقنا الضرر بجسمنا وتالياً خففنا من كفاءة الجهاز المناعي في جسمنا.

وهناك سبب آخر لتوجه البعض لتناول الخضار والفواكه، لكونها أقل سعراً من اللحوم، لذلك ستكون الخيار الأساسي للكثير من الأشخاص بالاستعاضة عن اللحوم بالفواكه والخضراوات، أي الاعتماد على البروتين النباتي أكثر من البروتين الحيواني، لأنه أقل سعر، وبالوقت ذاته نحصل على فوائد غذائية من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان التي تحتوي على الألياف والفيتامين والمعادن والكالسيوم وفيتامين (د) المساعد على تحسين كفاءة جهازنا المناعي، ولكننا يجب ألا نهمل تناول اللحوم والأسماك والدجاج ولو مرة واحدة كل فترة، لاحتوائها على فوائد غذائية خالية من الدهون، فالأسماك تحتوي على (الأوميغا3 ) الذي يعد مادة ضرورية لصحتنا وتحسين جهازنا المناعي، كما أن الأفضل اللجوء إلى الخضار والفواكه ومنتجات الألبان، وأن نحاول قدر الإمكان تناول لحم التونة والسردين في حال لم نستطع شراء الأسماك نظراً لغلاء سعرها، أما عن اللحوم فأكدت د. الصبان أنها ضرورية كل 15 يوماً بشرط ألا تحتوي على الدهون.

إن الوجبات السريعة خالية من أي قيمة غذائية ومضرة بالجسم، وتحتوي على نسبة دهون عالية وتزيد الوزن، وتالياً تقلل من كفاءة الجهاز المناعي ولذلك نكون معرضين للإصابة بالأمراض أكثر من غيرنا عندما يكون نظامنا الغذائي غير صحي وغير سليم.

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