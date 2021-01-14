أحلام مؤجلة

معين الكفيري

قبل أيام بدأ اتحاد كرة السلة المؤقت تحركاته لاستضافة دورة عربية لمنتخبات الرجال تقام في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق حيث وجهت دعوات المشاركة لمنتخبات مصر والأردن ولبنان والعراق, إضافة لمنتخبنا الوطني ولاشك تأتي أهمية هذه الدورة لتحقيق فرصة تحضيرية هامة للمنتخب الوطني ضمن استعداده للمشاركة في النافذة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المقررة في شباط القادم والمؤهلة لكأس آسيا المقرر إقامته في أندونيسيا خلال شهر آب القادم وبكل الأحوال استضافة هذه الدورة فكرة تدغدغ أحلام الجمهور السوري الرياضي وتشكل له فرصة كبيرة لمشاهدة المنتخب الوطني عن قرب على أرضه لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ولكن يبقى السؤال المطروح والذي يحتاج إجابة مقنعة وهو: هل صياغة البيان الإعلامي الصادر عن اتحاد اللعبة الشعبية الثانية مرهونة بموافقة الاتحادات الموجهة الدعوة إليها للمشاركة في البطولة؟

ومع ذلك هذه خطوة رائعة ومبادرة جيدة جداً كان جمهورنا ينتظرها منذ زمن بعيد والمهم أن يتوفر طرف استعداد جيد للمنتخب الوطني.

لذلك نستطيع القول: إن كرة السلة السورية مازالت تخطو ببطء وبخطوات غير منتظمة ومدروسة نحو التطور ويمكن أن تعود لزمن المراوحة بالمكان, إن لم يتأسس العمل في اتحاد كرة السلة المؤقت ويتجه نحو التخطيط والتفرغ في جميع لجانه وفي المقابل نريد حلاً وعملاً موازياً في كل الأندية عبر إدخال المدربين المختصين لفرق القواعد والرجال وأن تواكب لجنة المسابقات في اتحاد كرة السلة هذا التحسن لتقوم بتعديل نظام (الفاينال), إضافة للتفكير بحلول جذرية لعودة المدربين واللاعبين الأجانب بدل البحث عن الذرائع والعقبات والقرارات المفصلة على مقاس بعض الأندية غير الطامحة للتقدم والتطور المنشودين.

كما نريد أن تقوم لجنة المنتخبات الوطنية بالعمل على استقدام مدربين اختصاصيين لإعداد منتخب شاب ورديف مع مدرب على مستوى عالٍ جداً يمكن أن يزج في صفوفه بعض اللاعبين المميزين وهنا سيقول البعض: يجب الكف عن كثرة المطالبات في ظل افتقار الكثير من الصالات السلوية للحد الأدنى من المستلزمات والتجهيزات الإلكترونية والمواصفات الدولية المطلوبة, ولكن يبقى ما طرحنا له أهمية كبيرة في تطوير السلة السورية وكي لا يبقى ذلك مجرد أضغاث أحلام.

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