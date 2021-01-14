معمل سكر حمص لا يزال متوقفاً لعدم توافر المادة الأولية

حمص - إسماعيل عبد الحي

قال المهندس عبدو محمود مدير عام شركة سكر حمص: إن معمل السكر لا يزال متوقفاً لعدم توافر المادة الأولية ويتم الإعلان وبشكل مستمر لشراء /25/ ألف طن سكر خام من قبل المؤسسة العامة للسكر، إلا أننا لم نوفق بهذا الأمر حتى الآن كما تم الإعلان للتشغيل للغير لكمية /25/ ألف طن سكر أحمر خام.

وعن معمل الكحول قال: يتم تشغيله حسب الحاجة ووفق الخطة الإنتاجية وبلغت كمية الكحول الطبي المنتجة حتى شهر كانون أول لعام2020 نحو 1111 طناً وكمية /121,2/ طن كحول أزرق و كمية /159,338/ طن غاز كربون، أما معمل الخميرة فيتم تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية لتزويد محافظات (حمص- طرطوس – اللاذقية – حماة) وقد أنتج المعمل حتى شهر كانون أول 2020 كمية (6744) طن خميرة طرية، أما معمل الزيت فتم تشغيله لتصنيع بذور قطن موسم 2019- 2020, حيث بلغت كمية بذور القطن التي تم تصنيعها حتى شهر كانون أول /7800/ طن نتج عنها كمية /669/ طن زيت قطن مكرر حتى شهر كانون أول 2020، ويتم حالياً استلام كميات من بذور القطن الموردة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان إلى محلج الوليد من موسم 2020-2021، وفي قسم الصابون يتم تشغيل القسم في ضوء تشغيل معمل الزيت وبقية المعامل في الشركة لتحقيق جدوى اقتصادية و أنتج القسم حتى شهر كانون أول 2020 كمية (214) طن صابون.

يذكر أن مبيعات منتجات شركة سكر حمص لكامل العام الماضي بلغت ما قيمته ستة مليارات وخمسمئة واثنان وخمسون مليوناً وثلاثمئة وستة آلاف ليرة، في حين بلغت قيمة إنتاج كامل المنتجات (خميرة طرية، كحول طبي، زيت قطن مكرر، صابون) وثانوية (كحول صناعي، غاز كربون، كسبة ناعمة) ستة مليارات وثمانمئة وتسعة وعشرين مليوناً وسبعمئة وسبعة وعشرين ألف ليرة بمعدل تطور 133% مقارنة مع العام السابق.

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