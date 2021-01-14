الولايات المتحدة.. بين اقتحام الكونغرس وعزل ترامب

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

صوت مجلس النواب الأميركي لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أيد إجراءات عزل ترامب -على خلفية التحريض فيما يتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني- 232 نائباً ديمقراطياً مقابل 197 نائباً جمهورياً في تصويت مجلس النواب.

ويبدو أن التصويت على عزل ترامب، الرئيس الـ”45″ للولايات المتحدة جرى من دون عرقلة، نظراً لأن الديمقراطيين يشغلون غالبية في مجلس النواب، هذا ما أوضحته صحيفة “وول ستريت جورناليست” في مقال جاء فيه:

إن الخطوة غير المسبوقة التي اقتربت من نهاية ولاية ترامب ستجعله أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض للعزل مرتين، والوحيد الذي سيُتهم خلال الأيام القليلة المتبقية في منصبه، حيث سبق وأصدر الرئيس المنتهية ولايته مراراً بيانات كاذبة تدعي أن نتائج الانتخابات الرئاسية “كانت نتاج عمليات تزوير واسعة النطاق” مستشهداً بخطابه الناري خارج البيت الأبيض قبل ساعات فقط من اقتحام حشود من مؤيديه مبنى الكونغرس، ناهيك عن جهوده السابقة لتخريب وعرقلة المصادقة على نتائج انتخابات 3 تشرين الثاني، بما في ذلك مكالمة هاتفية في الثاني من كانون الثاني حث فيها الرئيس وزير خارجية جورجيا على “إيجاد” أصوات كافية لإلغاء النتيجة، في ولاية جنوب الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته أشار المحللون السياسيون إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي يحظر على أي شخص الانخراط في عمل ضد الولايات المتحدة من تولي أي منصب.

بعبارة أخرى، من خلال عزل ترامب، يحاول المحللون السياسيون الإشارة ليس فقط إلى طرده من البيت الأبيض، ولكن أيضاً منعه من دخوله مرة أخرى، وبالتالي إنهاء مستقبله السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أنه وخلال تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تم اقتراح عزل ثلاثة رؤساء فقط هم: أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998 ودونالد ترامب العام الماضي، لكن لم يتم عزل أي منهم من منصبه بعد أن تمت تبرئتهم جميعاً من محاكمات مجلس الشيوخ، إذ سبق وجرى اقتراح عزل ترامب قبل أكثر من عام بقليل، وتحديداً في كانون الأول 2019، بتهمتين هما: إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، وقد نشأت هذه الاتهامات من جهوده التي بذلها لإقناع الرئيس الأوكراني للنيل من جو بايدن ونجله هانتر خلال مكالمة هاتفية سيئة السمعة.

طباعة