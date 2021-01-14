يوم اهتز “عرش الديمقراطية” الأمريكي

عبد المنعم علي عيسى

تصريح دونالد ترامب الذي جاء بعد ساعات من اقتحام الكونغرس الأمريكي، والذي أشار فيه إلى أن ذلك الفعل “لن يمر ولسوف يدفع القائمون فيه الثمن” لا قيمة له، بل لا وجود لمبرر داع إلى إطلاقه طالما أن الأهداف والوقائع تشير إلى حالة تلاقٍ، هو أشبه بالانصهار، ما بين مسعى ترامب الراهن، وكذا نهجه الذي عبر عنه مراراً، وبين ما كان يرمي إليه القائمون بالفعل الذين أطبقوا على أعضاء الكونغرس يوم 6 كانون الثاني الجاري، وهم مجتمعون للمصادقة على تنصيب جو بايدن كرئيس يحمل الرقم 46 على لائحة الرؤساء الأمريكيين.

الحدث، الذي لم ينجح في تحقيق مراميه، هو انقلاب حقيقي بكل المقاييس، وهو مدبر، بل كان مقدراً له أن يكون الذروة في مخطط ما انفك ترامب يذهب في فضح خطواته الواحدة تلو الأخرى منذ أن تكشفت نتائج الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني الماضي، تارة عبر محاولات الطعن بتلك النتائج، وطوراً في سعيه نحو اجتذاب قيادات البنتاغون في سلوك غير مسبوق في الحياة السياسية الأمريكية التي أتمت قرنين وعقوداً ثلاثة من عمرها منذ أن أعلنت ولاياتها الخمسون عن اتحاد سيحمل اسم الولايات المتحدة الأمريكية.

تشير التقارير إلى أن القائمين بالفعل كانوا ينتمون إلى عدة مجموعات، لكن أهمها مجموعة “براود بويز” وتعني “الأولاد الفخورون” التي تأسست العام 2016، أي مع صعود دونالد ترامب إلى السلطة، ومن الجائز القول إن تلك المجموعة تهتدي بأفكار هذا الأخير التي حاول ترسيخها في غضون الأعوام الأربعة الماضية التي قضاها على رأس هرم السلطة، فهي -أي أفكار المجموعة- تمجد العرق الأبيض، وتدعو إلى عودة “أمريكا العظمى”، وإعطاء السلاح للجميع، وتمجيد النخب رفقة إلى جانب تهميش العامة، وكلها من “أدبيات الترامبية” السياسية التي مثلت ظاهرة ذات طبيعة عابرة للحدود، حتى أنها كانت ملهماً لـ”برينتون تارنت” الذي نفذ في 15 آذار 2019 مجزرة مروعة طالت مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، بعد نشره لبيان سماه “الاستبدال العظيم” الذي تتلاقى أفكاره مع أفكار “براود بويز”، حيث المنبع للاثنين واحد، وكلاهما يرمز لصعود الفاشية الجديدة التي يمثل اليمين المتطرف الحامل الاجتماعي الأهم لها.

في عمق الصورة، يمكن القول إن ما جرى في الولايات المتحدة ما بين 3 تشرين الثاني وحتى اليوم، وما يمكن أن يجري حتى يوم 20 كانون الثاني الجاري، لا يمكن تفسيره فقط على أساس أنه ظاهرة فردية يحتل حلم شخص فيها بالبقاء على رأس السلطة جل المشهد، وفي التحليل، يمكن الجزم بأن المجتمع الأمريكي بطبقاته المجتمعية والاقتصادية يعيش اليوم حالة انزياحات مؤسسة لاختلال فعل المؤسسات القائمة بالبلاد، ومن المؤكد هو أن نضج طبقات المجتمع إلى الدرجة التي بات لزاماً فيها على تلك الطبقات قبولها بسيادة القانون هو الذي قاد إلى اجتراح “النموذج الديمقراطي” الذي عرف به النظام الأمريكي، هذه التوازنات لم تعد قائمة الآن، وغياب الفعل أدى، ولسوف يؤدي لاحقاً بشكل أكثر وضوحاً، إلى مظاهر سياسية متنوعة كتعبير عن فعل الاختلال سابق الذكر، وبمعنى آخر فإن القوى الاقتصادية الأمريكية باتت ترى اليوم في النظام السياسي القائم معيقاً لحركتها ودوام تطورها، ولا بديل عن التمرد عليه كمحاولة لتغييره، الأمر الذي يمكن أن نراه في سلوك “الترامبية” اليوم، وفي سلوك محتمل لأي نظيرة لها يمكن أن نراها غداً .

كنتيجة يمكن القول إن الولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة تكاد تتشابه بمرحلة الثمانينيات التي مر بها كلا النظامين في الصين والاتحاد السوفييتي، والسنوات الأربع المقبلة التي سيقودها جو بايدن ستكون حاسمة، فإما أن يكون هذا الأخير “ميخائيل غورباتشوف” أمريكا، ويقود البلاد إلى ما قاد هذا الأخير الاتحاد السوفييتي إليه في العام 1991، وإما أن يكون “دينغ هسياو بينغ” الأمريكي، ويقود البلاد إلى ما قاد هذا الأخير الصين إلى ما هي عليه اليوم.

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