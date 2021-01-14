إصابات «كورونا» عرضية ووفياتها دون المعدلات العالمية

بشرى سمير

مدير صحة دمشق- الدكتور سامر شحرور أوضح على هامش اجتماعات مجلس محافظة دمشق أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة دمشق تتراوح مابين 90 – 100 إصابة, وأغلبيتها إصابات بأعراض خفيفة, والوفيات أقل من الحدود العالمية وهي نسب مطمئنة، وأضاف أن المديرية مازالت تعمل ضمن خطة الطوارئ بالمرحلة (C), والمتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» والمشافي تستقبل كل الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن الإحصاءات المعلن عنها بالإصابة بفيروس «كورونا» هي إصابات مؤكدة لكونه أجري عليها فحص (P.C.R), ولكن هناك حالات تكون أعراضها خفيفة ولا يراجع فيها المواطن المراكز الصحية.

طباعة