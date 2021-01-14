إصابات «كورونا» عرضية ووفياتها دون المعدلات العالمية
بشرى سمير
مدير صحة دمشق- الدكتور سامر شحرور أوضح على هامش اجتماعات مجلس محافظة دمشق أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة دمشق تتراوح مابين 90 – 100 إصابة, وأغلبيتها إصابات بأعراض خفيفة, والوفيات أقل من الحدود العالمية وهي نسب مطمئنة، وأضاف أن المديرية مازالت تعمل ضمن خطة الطوارئ بالمرحلة (C), والمتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» والمشافي تستقبل كل الحالات الطارئة، مشيراً إلى أن الإحصاءات المعلن عنها بالإصابة بفيروس «كورونا» هي إصابات مؤكدة لكونه أجري عليها فحص (P.C.R), ولكن هناك حالات تكون أعراضها خفيفة ولا يراجع فيها المواطن المراكز الصحية.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي