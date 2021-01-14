١٢٦ قرية طالها برنامج «مشروعي»

السويداء - طلال الكفيري

باتت المنح التنموية والممولة من الأمانة السورية للتنمية بمنزلة فرصة عمل منتظرة لعدد كبير من الأسر، خاصة أبناء الريف الذين وبكل صراحة أوجدوا من خلال هذه المنح أرضية لمشروعات صغيرة، حيث أشار مسؤول المنح واللجان في مكتب التنمية المحلية بالمحافظة وليد الحمود إلى أن ولادة المشروع أبصرت النور في الشهر الخامس من عام 2011 وكانت بـ /٥/ صناديق تشغيلية، إذ تم استهداف /١٢/ قرية حينها وهي الأشد فقراً وذلك بغية شراء أبقار- أغنام – دواجن – آلات خياطة ولينطلق بعدها المشروع على كل قرى المحافظة ليطول ١٢٦ قرية، مضيفاً: استفاد من هذه المنح منذ انطلاق المشروع وحتى تاريخه حوالي ٢٦٨٠٠ مستفيد، منهم ٧٦٥٠ طالباً، علماً أن القيمة المالية للمبالغ الممنوحة للمستفيدين وصلت منذ انطلاق المشروع وحتى تاريخه إلى حوالي مليارين و٣٠٥ ملايين ليرة.

من ناحية ثانية أوضح الحمود أن التشاركية ما بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية كانت الركيزة لرفع سقف المنح من ٥٠ ألف ليرة مع بداية انطلاق المشروع إلى ٢٠٠ ألف ليرة حالياً، وهناك دراسة لرفع سقف هذه المنح إلى ما فوق /٢٠٠/ ألف ليرة، مع العلم أن الصناديق تُدار من قبل لجنة محلية من أهالي القرية.

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