إجراءات وقائية تحسباً لأي طارئ أثناء العاصفة المطرية

اللاذقية - لوريس عمران

أكد المهندس ثائر جعفر – مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية لـ«تشرين» أن ورشات مديرية الخدمات والصيانة قامت بتعزيل الفوهات المطرية على طريق الكورنيش الغربي وأوتستراد الثورة، إضافة إلى تعزيل المجرى المائي في مروج دمسرخو مقابل الديار القطرية.

وأشار جعفر إلى أن ورشات الحدائق عملت على تعزيل الجزر الوسطية في شارع الحسيني والكورنيش الغربي والشاطئ.

وأكد جعفر ضرورة التعاون بين المواطنين وورشات الطوارئ خلال العاصفة من خلال عدم ركن السيارات فوق الفوهات المطرية وذلك لضمان استمرار عملها في تصريف المياه، لافتاً إلى أن ورشات الطوارئ توجد على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ أثناء العاصفة المطرية.

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