الدوافع الأمريكية وراء وضع كوبا على قائمة الإرهاب

تشرين

أشار مقال نشره موقع “غلوبال ريسيرش” إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجه، قبل أيام قليلة من مغادرته منصبه، ضربة جديدة تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب على مدى السنوات الأربع الأخيرة ضد كوبا، فأعاد وضعها على القائمة الأمريكية لـ”الدول الراعية للإرهاب”.

ولفت المقال إلى أن هذا التصنيف لاقى إدانة مباشرة من صانعي السياسات والجماعات الإنسانية باعتباره قراراً ذا دوافع سياسية، إذ يأتي بعد ست سنوات من قيام إدارة أوباما السابقة بإزالة كوبا من نفس القائمة كجزء من سياسة التقارب.

وقال المقال: في السنوات الست التي تلت ذلك، لم تستطع وزارة خارجية ترامب الإشارة حتى إلى “عمل إرهابي” واحد رعته كوبا، وبدلاً من ذلك، استند بومبيو في قراره إلى “دعم” كوبا المزعوم لجيش التحرير الوطني (ثاني أكبر ميليشيا في كولومبيا) و”إيواء” حفنة من الهاربين الأمريكيين المطلوبين لارتكاب جرائم في السبعينيات، كما انتقدت الخارجية، في ظل الافتقار إلى اتهامات أكثر تحديداً، كوبا بسبب ما وصفته بـ”التدخل الخبيث المفترض في فنزويلا وبقية نصف الكرة الغربي”.

وأكد المقال أن تلك الادعاءات لا تصمد أمام التدقيق، ففيما يتعلق بـ”جيش التحرير الوطني”، فإن جوهر القصة هو أن إدارة ترامب “تعاقب” كوبا على دورها في محاولة إحلال السلام في الصراع المستمر منذ فترة طويلة في كولومبيا، وبخصوص مزاعم بومبيو الأخرى، فإن التأثير الرئيسي لكوبا في نصف الكرة الغربي لا يمت لـ”الخبث” بصلة، فكوبا نشرت أطباءها في جميع أنحاء المنطقة والعالم، وأنقذت آلاف الأرواح خلال جائحة “كوفيد19″، وبالنسبة “لإيواء” الإرهابيين، فإن الولايات المتحدة هي نفسها من تقوم بذلك، حيث آوت لعقود الكوبي المنفي العميل السابق للاستخبارات الأمريكية لويس بوسادا كاريليس والذي يعد العقل المدبر لتفجير عام 1973 الذي قتل فيه 73 شخصاً على متن طائرة تجارية كوبية.

وأضاف المقال: إن وضع كوبا على قائمة “الدول الراعية للإرهاب” يهدف إلى عرقلة أي خطة تقارب من جانب إدارة بايدن المقبلة، فشطب كوبا من القائمة قد يستغرق شهوراً، ما يؤخر أي مبادرات جديدة لدحر سياسات عهد ترامب، فضلاً عن أنه سيلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد الكوبي، ومن المرجح أن يرهب العديد من الشركات المصدرة إلى كوبا، والمصارف التي تمول المعاملات بين كوبا والمستثمرين الأجانب.

الجدير بالذكر، وفقاً للمقال، أن العديد من المنظمات أدانت التصنيف الأمريكي ووجدت رابطاً بين خطوة البيت الأبيض والأحداث الأخيرة في الداخل الأمريكي، ألا وهو: إدامة “الأسطورة” القائلة بأن كوبا “تشكل تهديداً” للشعب الأمريكي، مع التقليل من التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف في الداخل.

ورأى المقال أن هذه الخطوة تتوافق مع مسار الإدارة الأمريكية التي كثيراً ما استخدمت العقوبات لتحقيق مكاسب سياسية من دون أي اعتبار للشعب الكوبي الذي تحمل، على مدار أربع سنوات، وطأة العقوبات.

يذكر أنه جرى وضع كوبا على القائمة الأميركية “للدول الراعية للإرهاب”، خلال عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان في الثمانينيات من القرن الماضي، ولكن إدارة أوباما حذفتها رسمياً منها عام 2015، بعد إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

طباعة