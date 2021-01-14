تبديل نموذج لوحات المركبات الحالي بآخر يمنع التزوير

ثناء عليان

أكد المهندس محمد يونس- مدير النقل في طرطوس أنه تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني في مديرية نقل طرطوس، ويتم الآن العمل على استكمال الربط الشبكي مع وزارة الداخلية بما يؤمن استيفاء المخالفات المرورية من قبل العاملين في المديرية من دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور، و سيتم في المرحلة الثانية الاستغناء عن براءة الذمة المرورية بشكل كامل في حال عدم وجود أي مخالفة مرورية، إضافة إلى العمل مع كل المصارف العامة بهدف الدخول إلى منظومة المدفوعات الإلكترونية، لافتاً إلى أنّ مديرية نقل طرطوس قامت بتطبيق الدفع الإلكتروني منذ شهور، ما أدى إلى تسهيلات أكثر في إنجاز المعاملات من دون العودة لمديرية النقل, وأتاحت للمواطن التسديد في أي مكان وعبر أي جهاز إلكتروني.

وأشار يونس إلى أن ربط مديرية النقل في طرطوس بشبكة الاتصالات تم عن طريق الربط الضوئي، حيث أمّن سرعة الاتصال وعدم الانقطاع، ما انعكس إيجاباً على إنجاز جميع المعاملات، كما تم ربط جميع الدوائر الفرعية في المحافظة والبالغ عددها 6 ببرنامج مركزي يتم من خلاله إنجاز هذه المعاملات، وفق مبدأ النافذة الواحدة من قبل موظف واحد باستثناء رخص السير وسند التمليك، حيث يتم استلامها من المكتب المختص، وهذا ما انعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملة.

وبيّن يونس أنّ هناك خطة لتبديل نموذج لوحات المركبات الحالي بنموذج آخر يضمن عدم تكرار رقم اللوحة الواحدة أكثر من مرة في جميع أنحاء القطر، وهذا يوفر مزايا جديدة في نموذج اللوحات الجديد, ويمنع التزوير، كما سيتم إلغاء عائدية اللوحات إلى المحافظات وخاصة بعد إنجاز برنامج الربط المركزي, وانضمام جميع مديريات النقل إلى هذا البرنامج الذي أتاح إجراء جميع المعاملات من بيع وشراء وتجديد مركبات ونقل ملكية بموجب حكم قضائي وبيانات اطلاع ضمن المحافظة الموجود فيها صاحب العلاقة من دون الحاجة للسفر إلى المحافظة التي تم فيها تسجيل المركبة، لافتاً إلى أنه تم استثناء خدمة منح لوحات السيارات أو تبديلها من المعاملات التي يمكن تنفيذها مركزياً عبر برنامج إدارة المركبات، حيث يجب أن تجرى من قبل المديرية المسجلة فيها السيارة حصراً, ولا بد من الإشارة إلى تجاوز الرسوم المالية المستوفاة من قبل المديرية العام الماضي الـ5 مليارات و417 مليوناً و283 ألف ليرة.

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