السراج: خطة جديدة لرفع المستوى الفني للبطل مجد غزال

هيفاء الإبراهيم

(روزنامة) اتحاد ألعاب القوى لهذا الموسم تفتتح نشاطاتها وفعالياتها باتخاذ التدابير المناسبة لإخضاع بطلنا العالمي بالوثب العالي مجد الدين غزال لمعسكر خارجي ضمن خطة جديدة لتدريبه ورفع درجة استعداده للاستحقاقات القادمة، وعن هذا الموضوع تحدّث لـ«تشرين» مدرب ألعاب القوى- عماد السراج بعد عودته مجدداً لتدريب البطل مجد الدين غزال قائلاً: إنّ الظروف السائدة على المستوى العالمي حجّمت كثيراً الفعاليات الرياضية, وأصبحت تنفذ بطرق وأساليب مختصرة ومبتدعة وبعيدة عن أشكالها المعروفة، ورياضة ألعاب القوى تأثرت كبقية الألعاب, وأصبح مفروضاً على القائمين والمهتمين بهذه الألعاب البحث عن أساليب وأجواء خاصة تسهل عملية التدريب والإعداد للفرق الرياضية والأندية، والأهم من ذلك الحفاظ على مستويات الأبطال المميزين ومتابعة تدريباتهم بالشكل الذي يبقيهم ضمن دائرة البطولة والتميز من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة المعدة لهم، وبالنسبة للبطل مجد فقد تم الاتفاق مع القيادة الرياضة على تنفيذ آلية عمل جديدة ومنهج تدريبي بشكل جديد يهدف إلى تطوير مستوى لاعبنا الوطني والعالمي مجد الدين غزال، والبداية التحضير لإخضاعه لمعسكر تدريبي طويل نسبياً قد يستمر (3-4) أشهر, وذلك لنتمكن من تنفيذ الفقرات التي أعددناها لرفع المستوى الفني والمهارات لتطوير وتقدم المنحى الرقمي له ولاسيما أنه بقي فترة طويلة بحالة انقطاع عن التدريب المتواصل والمنتظم وعن المشاركات الفعالة والمفيدة التي دامت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة «الكورونا».

وأضاف السراج: هذا المعسكر المقرر تنفيذه يعدّ فترة تدريبية مهمة جداً, وضرورية لتأهيله بالشكل المناسب لدخول الاستحقاقات والمشاركات الدولية والعالمية الكبيرة القادمة, وإعادة روح التأهب والتحفيز عنده لخوض هذه المنافسات, وخاصة أن منافسيه في الدول الأوروبية يتابعون التدريب ويواصلون المنافسة القوية لتطوير أرقامهم من خلال معسكراتهم ولقاءاتهم المستمرة مع أقرانهم ومواطنيهم من المستويات الفنية نفسها العالية والمتقاربة معهم, وهذا يعدّ نقطة إيجابية وهامة لمصلحتهم, أما بالنسبة لبطلنا مجد فهذا الأمر غير متاح حالياً لعدم وجود لاعبين بالمستوى الفني المقارب لمستواه ليتمكن من إجراء المنافسات وتطويرها الدائم، نتمنى لبطلنا الدولي مجد غزال ولمدربه عماد السراج النجاح والتوفيق في رحلته التدريبية, ونحن بانتظار سماع أخبار نجاحاته وتميزه في المحافل الرياضية العالمية من خلال الاستحقاقات القادمة التي تنتظرها.

طباعة