معسكر تدريبي للريشة الطائرة

حاتم شحادة

أكد مدرب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة- وسيم الضماد على أهمية المعسكر الخارجي المقرر في روسيا خلال الفترة المقبلة, على اعتبار أنه لم يتم تحضير اللاعبين كما يجب في الفترة الماضية لأسباب مختلفة.

وأوضح ضماد في تصريح لـ«تشرين» أنّ بعض اللاعبين وصلوا إلى فئة الرجال من دون أن يخوضوا الاحتكاك المطلوب على الصعيد الدولي، خصوصاً أنه من ضمن شروط المعسكر خوض عدد من اللقاءات الودية مع منتخب روسيا الأول للريشة الطائرة، إضافة للمشاركة في البطولات المحلية المقررة هناك, ولفت ضماد إلى أن اتحاد الريشة الطائرة اتفق مع مدربة روسية لتدريب المنتخب الوطني خلال المعسكر, وهي تعد من أهم المدربين في بلادها.

كما أشار إلى أنّ الفترة الطويلة للمعسكر, والتي تمتد لعامين, ستتيح للمدرب العمل على العديد من الجوانب الفنية، وتصحيح الأخطاء ورفع المستوى الفني, وعن طريقة انتقاء اللاعبين للمعسكر لفت الضماد إلى أنه وقع الاختيار على هؤلاء اللاعبين الذين يستطيعون خدمة اللعبة لسنوات طويلة, إذ تم انتقاء بطلة شابات سورية، وبطل الناشئين، وبطل الشباب ووصيفه وبطل الرجال.

وكشف الضماد أنه سيتم إيفاد العديد من المدربين للمشاركة في المعسكر بالتناوب بهدف رفع مستواهم الفني وخوض تجارب معايشة مع المدربين الروس, من جانبه عدّ لاعب منتخبنا أمجد الفصيح أن المعسكر المرتقب يختلف عن جميع المعسكرات بسبب المدة الزمنية الطويلة، مشيراً إلى أنه أقيم في الوقت والعمر المناسبين بالنسبة للاعبين.

وشدد الفصيح (21 عاماً) على أهمية الاحتكاك مع مدارس مختلفة خصوصاً أنه مع غياب 10 سنوات عن المشاركة في البطولات تراجع مستوى اللعبة بشكل كبير، معتبراً أنه لا يوجد مبرر بعد الآن لعدم تسجيل نتائج جيدة.

يشار إلى أن المنتخب ملتزم حالياً في معسكر داخلي بمدينة تشرين الرياضية قبيل سفره المقرر في الشهر الجاري ويضم اللاعبين: «أليسار محمود، أمجد الفصيح، أحمد الشربجي، أيمن حبال، مصطفى حبوش», بإشراف المدرب الوطني وسيم الضماد.

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