المعزول مرتين

تقرير– رشا عيسى

رغم أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب غير مكترث بما يدور حوله، لكنه تحول إلى الرئيس الأول في تاريخ البلاد الذي يُعزل مرتين في مجلس النواب خلال ولاية رئاسية واحدة وبفارق أيام من انتهاء عهدته الرئاسية.

وبانتظار العزل الكامل في مجلس الشيوخ يبقى ترامب رئيساً معزولاً منبوذاً حتى ممن كانوا داعمين له داخل حزبه.

جلسات العزل المرتقبة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري سواء أفضت إلى العزل النهائي أم لا، يبقى ترامب الرئيس الأكثر طغياناً والذي وصل إلى البيت الأبيض من دون أن يلغي ذلك أن أسلافه لم يكونوا بهذا المستوى من الخطر ولكن لم يكونوا بهذا الشكل العلني المتهور وبهذه الرعونة.

الأكيد أن صفات الحاكم في الولايات المتحدة بشكل عام لا تختلف كثيراً بين رئيس وآخر أو بين حزب وآخر, لكن ترامب كان أكثرهم وضوحاً وجنوحاً إلى الحد الأقصى نحو الفوضى والعنصرية على المستوى الداخلي والخارجي, ووطّد بوصوله إلى البيت الأبيض إمكانية تحقيق اختراقات كبيرة بالمواصفات الشكلية للرئيس وخلفيته السياسية والاجتماعية.

وما كان قواعد مسلماً بها لاختيار رئيس في الولايات المتحدة دمرت تماماً مع وصول ترامب للحكم وهذا القالب المبني على المعرفة السياسية بما يجري في الأروقة الداخلية والخارجية لم يعد موجوداً أيضاً.

“غزوة الكابيتول” فضحت بيئة خطيرة تشكل خزاناً داعماً للحكام الأميركيين لكنها تبلورت بشكل جماعات منظمة ومسلحة مع وصول ترامب للحكم ولا يبدو أنها ستكتفي عند حد اقتحام الكابيتول وربما تستعد مجدداً لغزوات أخرى لا تقل خطراً عما جرى قبل أيام..

الجمهوريون ومن أعلى الشخصيات الحزبية بدؤوا يشعرون بالخطر من وصمة ترامب التي لطختهم وباتوا راغبين بطي صفحته كي لا تلتصق تصرفاته بحزبهم “الحزب الجمهوري”.

ومن هنا قد يتجهون لعزل ترامب بشكل رسمي, وقد تتجه الأمور للتحرك سريعاً بمجلس الشيوخ نحو العزل الكامل, لكن ما يطمح له الجمهوريون كما الديمقراطيون هو وضع حد لرغبات ترامب السياسية مستقبلاً خاصة أنه يرغب بالترشح بعد أربع سنوات للانتخابات الرئاسية وتتركز الجهود على قطع الطريق مبكراً أمام ترامب وهذا لن يتحقق إلا بالمحاكمة والإدانة والعزل.

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي كانت الأكثر وضوحاً عند توقيع قرار إحالة قرار عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ لتؤكد أنه يشكل خطراً على مفهوم الدولة وأنه لا أحد فوق القانون كما زعمت.

عندما تعلق الأمر بصورة بلادهم ووحدتها بات القانون هو الأساس الذي ينضوي تحته الجميع, لكن ذات المبادئ تختلف بالنسبة لهم عندما شنوا الحروب ونهبوا ثروات الشعوب وعملوا على تجويعها وإفقارها، لتتوطد الازدواجية بالقيم داخل واشنطن أكثر من أي وقت مضى.

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