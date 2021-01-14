هل من الحكمة توقع تغيير حقيقي من إدارة بايدن القادمة؟

ترجمة وتحرير: لمى علي سليمان

رأى مقال نشره موقع “نيو ايسترن أوتلوك”, أن أحد أكبر الأوهام التي رعاها الحزب الديمقراطي الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية, هو أنه مع عزل دونالد ترامب من منصبه ستعود الأمور في الولايات المتحدة إلى طبيعتها, وقد عزز هذا الوهم الرئيس المنتخب جو بايدن لأسباب عدة.

وقال المقال: إن هذا الوهم الذي بدأه ترامب وتابعه بايدن يعود لأسباب عدة, أولها أن الولايات المتحدة لم تكن مختلفة بأي شكل من الأشكال في ظل إدارة ترامب, ربما كانت هناك بالطبع عناصر مختلفة من ترامب عن أسلافه، لكن هذه كانت في الأساس في خطابه الرئاسي.

فعلى سبيل المثال, اتخذ خطوات لتقليص عدد القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان, لكنه تجاهل حقيقة أن مرتزقة الولايات المتحدة زادوا في نفس الوقت الذي كان يتم فيه سحب القوات النظامية. وعلى أي حال، وفي ظل إدارة بايدن، هناك شك كبير في أن انسحاب القوات النظامية للولايات المتحدة سيستمر.

وتابع المقال: إن وسائل الإعلام الأميركية قد التزمت الصمت بشأن الدور المستقبلي للقوات الأجنبية الأخرى في أفغانستان ومن ضمنهم القوات الأسترالية التي تخضع حالياً للتحقيق بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في ذلك البلد، كما أن تلك الوسائل الإعلامية تتجاهل عن عمد الآثار المترتبة على الانسحاب المفترض للولايات المتحدة, إذ إنهم يعلمون أن إدارة بايدن القادمة قد توقف سياسة الانسحاب كون أفغانستان مهمة جغرافياً, إضافة إلى تجارة الهيروين المربحة للغاية، وقبل كل شيء، فقد استثمرت الولايات المتحدة الكثير من الوقت والمال في دورها في أفغانستان ما يجعلها ترفض الخروج منها.

وأوضح المقال أن الأمر نفسه ينطبق على منطقة الشرق الأوسط, إذ كان من السهل جداً التغاضي عن أن إدارة أوباما، مع بايدن نائباً للرئيس، هي التي دعمت الحرب على العراق كما بدأت الحرب على سورية. وحتى الآن ليس هناك التزام من حملة بايدن لتقليص مشاركتها في الحرب على العراق أو سورية.

وتابع المقال: بالرغم من أن إدارة بايدن القادمة قد أعطت إشارات بأنها ترغب في إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني, التي انسحبت منها إدارة ترامب من جانب واحد، تزامناً مع زيادة كبيرة في سياستها لفرض عقوبات على إيران, فقد كانت حملة بايدن تتحدث عن بنود “إعادة التفاوض” في الاتفاقية الأصلية, كما أن فريق بايدن لم يقدم أي التزام بتخفيض عقوبات الولايات المتحدة على إيران، والتي يجب أن تكون بالتأكيد الحد الأدنى من الشروط المسبقة لتشجيع إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وجاء في المقال: بايدن حين تحدث عن استئناف العلاقات الطبيعية مع أوروبا, فإن ما كان يعنيه حقاً هو استئناف دور الولايات المتحدة المهيمن على السياسة الخارجية الأوروبية. أي كما كان الحال عندما كان بايدن نائباً للرئيس قبل أربع سنوات فقط, لكن العالم تغير في تلك السنوات الأربع, وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل أكثر من 75 عاماً، تظهر أوروبا بوادر على تطوير سياسة خارجية تعكس مصالحها أولاً بدلاً من مصالح الولايات المتحدة.

وما يؤكد ذلك قيام الاتحاد الأوروبي بتوقيع صفقة تجارية واستثمارية مع الصين، بعد سبع سنوات من المفاوضات جاعلاً منها أكبر شريك تجاري لأوروبا وستعمل الاتفاقية الأخيرة على ترسيخ وتعزيز تلك العلاقة المتنامية.

وكما يرى المقال فإنه من السذاجة توقع أي تغييرات مهمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في ظل إدارة بايدن القادمة, إذ إن مجلس النواب الديمقراطي والديمقراطيين في مجلس الشيوخ والذين أمضوا السنوات الأربع لإدارة ترامب في إلقاء اللوم على روسيا لخسارتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016, لم يغيروا شيئاً في خطابهم هذا.

وختم المقال بتأكيد أن الولايات المتحدة تدرك حقاً أهمية هذه التغييرات وتكيف سلوكها وفقاً لهذه التغييرات, وهذا سيكون أحد الأسئلة الرئيسية التي يجب أن تجيب عليها إدارة بايدن القادمة, وبالتأكيد سيكون من غير الحكمة أن يكون المرء متفائلاً للغاية بشأن هذا التكيّف, إذ إن قوى التغيير السياسي العاملة الآن قد تجعل استعادة موقع الولايات المتحدة مستحيلاً.

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