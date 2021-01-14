القوة الناعمة” لشركات الـ”بيغ تيك” تضرب الداخل الأمريكي

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

وصف مقال نشره موقع “رون بول إنستيتيوت” الأمريكي عمليات الحجب الهائلة التي قامت بها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً لإسكات قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي, بأنها لا منطقية وغير شفافة، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين يقدرون حرية التعبير والتبادل الحر للأفكار.

ولفت المقال إلى أن التقدميين مثل الكاتب جلين غرينوالد, عدّوا هذا الحجب لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي, بمنزلة هجوم أوسع على أي رأي ينحرف عن المعايير المقبولة للنخبة السائدة في الولايات المتحدة، والتي تتكون من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وحسب المقال: يعد هذا محاولة لإسكات أي انتقاد للإجماع السياسي الناشئ في حقبة بايدن القادمة والذي قد يصدر من الدوائر التقدمية أو المناهضة للحرب، وبعد كل شيء، فإن نظرة سريعة على اختيارات الرئيس المنتخب جو بايدن لمسؤولي السياسة الخارجية في إدارته, تشير إلى أنهم سيكونون المحافظين الجدد نفسهم دعاة التدخل العسكري والحروب الاستباقية، الفاشلين أنفسهم الذين قدموا للعالم قوائم قتل أسبوعية وعدد غير متناهي من هجمات الطائرات من دون طيار المنفذة في الخارج.

وشدد المقال على أن أولئك الذين يستمرون في القول بأن الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي هي “مشروعات خاصة بحتة تعمل بشكل مستقل عن مصالح الحكومة الأمريكية” إنما هم يتجاهلون الواقع، الذي يؤكد أن الاندماج المؤسسي لشركات الوسائط الاجتماعية الأمريكية “الخاصة” مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الفيدرالية الأمريكية له تاريخ طويل وهو غارق بعمق في التدخلات الخارجية في حقبة إدارة أوباما/ بايدن.

وتابع المقال: لسنوات طويلة دخلت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى المعروفة باسم “بيغ تيك”، بما فيها “فيسبوك وغوغل وأبل”، في شراكة مع إدارة أوباما تنطوي على توظيف أدواتها لتحقيق أهداف “القوة الناعمة” الأمريكية في الخارج، سواء كانت محاولات مستمرة لـ”إسقاط” الدولة في كل من إيران وسورية، أو انقلاب عام 2009 في هندوراس، أو الانقلاب الكارثي بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا، أو ما يعرف بـ”ثورات الربيع العربي”، أو تدمير ليبيا وغير ذلك الكثير.

وأكد المقال أن تلك الشركات كانت في الواقع سعيدة للغاية بشراكتها مع وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية المتضمنة توفير الأدوات اللازمة لتمكين الولايات المتحدة من الاستيلاء على السلطة أينما شاءت وإسكات الرافضين لذلك، ولكن ما تغير الآن هو أن هذا الانتشار “للقوة الناعمة” في الخارج لخدمة “القوة الصلبة” لواشنطن قد عاد إلى الداخل الأمريكي، لدرجة أن وسائل التواصل الاجتماعي البديلة المؤيدة لحرية التعبير تتعرض للهجوم من “بيغ تيك” والحكومة الفيدرالية الأمريكية.

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