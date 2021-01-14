سورية تدين الاتهامات الأمريكية لإيران بدعم تنظيم «القاعدة»: صادرة عن نظام متخبط لا يتعامل إلا بعقلية قطاع الطرق

أدانت سورية بشدة الاتهامات الأمريكية الباطلة لإيران حول دعمها لتنظيم «القاعدة» الإرهابي مجددة تضامنها ووقوفها الكامل مع إيران في وجه هذا الهذيان الأمريكي.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ«سانا» اليوم: تعرب الجمهورية العربية السورية عن الاستهجان والاستغراب الشديدين لاتهامات الإدارة الأمريكية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وادعاءاتها الكاذبة حول الدعم الإيراني لتنظيم «القاعدة» الإرهابي والتي تأتي في سياق الحملة الهستيرية الأمريكية ضد إيران.

وأضاف المصدر إن هذه الافتراءات الأمريكية لم تعد تخدع إلا من يطلقها وما هي إلا محاولة بائسة لرفع التهمة عن الإدارة الأمريكية الرعناء وإلصاقها بالآخرين فالعالم أجمع بات يدرك أن تنظيم «القاعدة» وكثيراً من التنظيمات الإرهابية الأخرى هي صناعة أمريكية بامتياز وإحدى أدوات السياسة الأمريكية لترويع الشعوب وزعزعة استقرار وأمن الدول الأخرى وإخضاعها للهيمنة الأمريكية.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بشدة هذه الاتهامات الباطلة الصادرة عن نظام أمريكي متخبط لا يتعامل إلا بعقلية قطاع الطرق فإنها تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وجه هذا الهذيان الأمريكي وتدعو كل الدول التي تتعرض لمختلف أنواع الضغوط والإجراءات الأمريكية الظالمة إلى تنسيق مواقفها لمواجهة هذا التهور الأمريكي الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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