تجارة الصين تسجل رقماً قياسياً

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية نما خلال العام الماضي 1.9 في المئة على أساس سنوي إلى 32.16 تريليون يوان أي ما يعادل خمسة تريليونات دولار مسجلاً رقماً قياسياً على الرغم من التراجع العالمي في حجم الشحنات.

ونقلت وكالة “شينخوا “عن (لي كوي ون) المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك قوله خلال مؤتمر صحفي “إن الصين تجاوزت التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية في عام 2020 لتكون الاقتصاد الرئيس الوحيد في العالم الذي سجل نمواً إيجابياً في التجارة الخارجية للسلع”.

وارتفعت الصادرات بنسبة 4 في المئة بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7 في المئة إذ زادت الصادرات خلال كانون الأول الماضي وحده بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان.

وأوضح لي أنه وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية والإحصاءات الوطنية المتاحة شكلت التجارة الخارجية والصادرات للبلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 12.8 في المئة و 14.2 في المئة من الإجمالي العالمي على التوالي مسجلتين بذلك أعلى مستوى تاريخي لهما.

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