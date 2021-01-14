الحرارة منخفضة وهطلات مطرية

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة يمتد في طبقات الجو كلها.

وحسب الأرصاد الجوية يتوقع اليوم أن يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات في معظم المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً وتتساقط حبات البرد وخاصة في المناطق الساحلية مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1500 متر.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتضعف الفعالية الجوية غداً في أغلب المناطق ويكون الجو متقلباً بين الصحو والغائم جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة وخاصة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الخميس الجمعة السبت دمشق 14/8 14/7 15/6 القنيطرة 11/3 11/2 11/2 درعا 13/7 13/5 13/6 السويداء 13/7 13/4 13/5 حمص 8/7 11/8 12/8 حماة 9/7 11/8 12/8 الحسكة 12/6 13/7 15/8 اللاذقية 15/12 16/12 17/12 طرطوس 15/12 16/11 17/12 حلب 13/5 15/5 14/5 ادلب 13/5 15/4 14/4 دير الزور 14/5 14/6 15/6 الرقة 13/7 13/5 14/5

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