أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات إثر عودة مصفاة بانياس للعمل بعد وصول شحنات من النفط الخام.

وأكد مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» المهندس أحمد الشماط في تصريح لـ «سانا» أن الشركة بدأت صباح اليوم زيادة كميات المشتقات النفطية في محطات الوقود بمحافظتي دمشق وريفها على أن تتم زيادة الضخ بشكل تدريجي إلى باقي المحافظات، مبيناً أن زيادة كميات الضخ ستؤدي إلى انحسار تدريجي للازدحام الحاصل على محطات الوقود وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.

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